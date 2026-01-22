Volvo EX60 debutta il nuovo suv elettrico software-defined – FOTO

Il Volvo EX60 è il nuovo suv elettrico della casa svedese, caratterizzato da un approccio software-defined che permette aggiornamenti e personalizzazioni costanti. Con un design moderno e tecnologie avanzate, rappresenta una proposta concreta per chi cerca un veicolo sostenibile e affidabile. Di seguito, alcune immagini che illustrano il modello e le sue principali caratteristiche.

Con la nuova EX60, Volvo Cars entra nel cuore del mercato elettrico globale, quello dei SUV medi, con un modello che non è solo l'erede elettrica della XC60, ma il primo tassello concreto di una nuova fase industriale per il marchio svedese, pensata per rendere l' auto elettrica una scelta naturale e non più una concessione. La EX60 nasce su una base tecnica completamente inedita ed è progettata per evolvere nel tempo via software, introducendo soluzioni che cambiano il modo stesso di concepire un SUV elettrico di questa categoria.

