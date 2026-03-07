Alle 18 a Falconara si gioca la partita di volley maschile tra la squadra locale e quella che occupa il secondo posto in classifica, a tre punti di distanza. L’Hokkaido cerca di ottenere una vittoria per avvicinarsi ulteriormente alla prima posizione e consolidare la propria posizione in campionato. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni nel girone D di serie B.

Obiettivo continuità: per blindare la salvezza nel girone D del campionato di serie B maschile di volley. La Hokkaido Bologna torna in campo questo pomeriggio alle 18 a Falconara, contro la formazione marchigiana che le è davanti di tre soli punti. All’andata fu vittoria rossoblù per 3-1: è caccia al bis. Bologna è reduce dalla vittoria sulla quarta della classe San Marino. Vittoria che non era pronosticata e che ha dato ossigeno a una classifica che aveva visto la Hokkaido a tre punti dalla zona retrocessione. Ora è più 5. "Ho sempre detto che questa squadra se la poteva giocare con tutti, che ha qualità nonostante le difficoltà. Speriamo di portarci dietro una nuova consapevolezza grazie al successo su San Marino", ha detto il tecnico Roberto De Marco, consapevole che con l’emergenza infortuni dovrà convivere fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B maschile, ore 18 a Falconara sfida la squadra davanti in classifica per tre lunghezze. L’Hokkaido punta all’aggangio

