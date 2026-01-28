La Cavallino 4 Torri annuncia l’ingaggio di Francesco Puppi, un giovane libero che arriva da Pordenone. Puppi, classe 2006, si unisce alla squadra e si prepara a debuttare in serie B. La società ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo.

La Cavallino 4 Torri ha un nuovo giocatore. Si tratta di Francesco Puppi, classe 2006, di ruolo libero. Puppi arriva dalla seconda squadra del Volley Prata Pordenone: "Ho giocato negli ultimi tre anni nel Volley Prata – spiega Puppi – sono nato a San Vito di Tagliamento, sempre in provincia di Pordenone. Ho iniziato a giocare 13 anni fa a Cordenons e lì ho fatto tutta la trafila nelle giovanili, fino ad arrivare alla serie B". Puppi, con il Prata, si è allenato anche con la formazione che milita in serie A2: "Nelle stagioni a Prata ho giocato nell’under 19 e in serie C". Alla Cavallino arriva in prospettiva futura: "Sono venuto a Ferrara perché mi piace il progetto che mi è stato presentato, molto convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley serie B. Cavallino 4 Torri ingaggia Puppi: il libero arriva da Pordenone



