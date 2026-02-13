La Polisportiva Pontremolese cerca di riscatto in trasferta a San Miniato, dove sabato sera affronta lo Scatolificio Saico nel match valido per la Divisione regionale 2 di volley, dopo la sconfitta subita in casa contro il Chiesina Basket.

Reduce dalla sconfitta sul parquet del “Pala Fiume“ contro il Chiesina Basket, la Polisportiva Pontremolese si è impegnata al massimo per affrontare il delicato confronto di sabato sera (21) al “PalaMartiri“ contro lo Scatolificio Saico di San Miniato. Il quintetto etrusco, guidato da coach Giunti, occupa attualmente il quarto posto nel campionato DR2 dopo 16 giornate, dimostrando una costante competitività. Nonostante alcune difficoltà di formazione, il tecnico dei gialloblù Novelli affronta la giornata con l’obiettivo chiaro di rimettere in piedi la squadra. Il match presenta molte insidie, ma tra i Pontremolesi si percepisce una forte voglia di riscatto; la sconfitta in terra pistoiese va rimediata e l’ambiente è determinato a tornare a camminare con decisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Divisione regionale 2 Operazione riscatto. Pontremoli a caccia di punti a San Miniato

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Divisione Regionale 2, al Sud vincono Azzurra Oristano e Serramanna - L'Unione Sarda.it; I risultati della 16a giornata del campionato di Divisione Regionale 2; Basket Divisione regionale 1. I Legends partono forte poi crollano; BASKET DIVISIONE REGIONALE 2 / Savigliano da batticuore: vittoria su Nichelino dopo due overtime.

Si chiude la prima fase del campionato di Prima Divisione Femminile per la Volley Silvi. Purtroppo, per una questione di set, non siamo riuscite a centrare l’obiettivo dei play-off. Ma lo sport è anche questo: imparare, crescere, rialzarsi. Ora ci riorganizziamo, ric - facebook.com facebook