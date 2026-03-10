Kabel missione compiuta Tre punti d’oro nel sacco

La Kabel ha conquistato tre punti importanti nel match contro Cortona Volley Special Mac, conclusosi con un risultato di 3-0. La gara si è svolta con la Kabel che ha vinto i set con i punteggi di 25-21, 28-26 e 25-20, portando a casa una vittoria che influisce sulla classifica. La partita si è svolta senza particolari imprevisti, con la Kabel che ha mantenuto il controllo dell’incontro.

Tre punti che fanno classifica. La Kabel vince in relativa sicurezza un match sulla carta tutt'altro che semplice, imponendosi per 3-0 contro Cortona Volley Special Mac (25-21; 28-26; 25-20). Gli aretini si sono presentati a Prato rimaneggiati, ma sono stati bravissimi a giocarsi fino alla fine la gara. Prato a sua volta ha saputo mantenere la concentrazione e gestire con lucidità i momenti difficili. Ma torniamo alla partita. Nel primo set Kabel in campo con Pontillo e Alpini in diagonale, Sottani e Conti al centro, Mattia Civinini e Bandinelli di banda e Jordan Civinini e Alfaioli ad alternarsi nel ruolo di libero. Primo break pratese (7-4 e 9-5); Cortona rimane in scia, ma la Kabel allunga ancora (15-10 e 16-12).