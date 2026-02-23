Concorezzo-Altino 2-3 | rimonta abruzzese salvano tre match point nel tie-break
Clerici auto Concorezzo ha perso contro Abruzzo Altino 2-3, dopo aver sfiorato la vittoria grazie a tre match point salvati nel tie-break. La squadra di casa aveva iniziato bene, ma l’abilità degli avversari ha ribaltato il risultato. La partita si è conclusa con un finale combattuto, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La sfida si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando spazio a molte riflessioni.
Partita dai contenuti intensi tra Clerici auto concorezzo e tenaglia abruzzo altino volley, dove la squadra di casa ha trovato un vantaggio iniziale per poi vedere la rimonta avversaria, finita al tie-break. L’incontro ha fotografato equilibrio, intensità difensiva e aumento di rendimento nei momenti chiave, con protagonisti offensivi pronti a sfruttare ogni occasione. Concorezzo si porta avanti con un 6-1 impressionante, ma l’ingresso in battuta di Ndoye ravviva le brianzole e permette di ristabilire l’equilibrio a 6-6. Bernasconi sale in primo piano a muro e Bucciarelli all’attacco, imponendo un nuovo allungo fino al 23-16. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
