Concorezzo-Altino 2-3 | rimonta abruzzese salvano tre match point nel tie-break

Clerici auto Concorezzo ha perso contro Abruzzo Altino 2-3, dopo aver sfiorato la vittoria grazie a tre match point salvati nel tie-break. La squadra di casa aveva iniziato bene, ma l’abilità degli avversari ha ribaltato il risultato. La partita si è conclusa con un finale combattuto, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La sfida si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando spazio a molte riflessioni.