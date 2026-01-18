Volley Club B1 femminile l’Elettromeccanica Angelini si arrende alla legge della capolista Ravenna
Nel match valido per la Serie B femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta la capolista Ravenna. Sotto tono per l’assenza della regista Lupoli, la squadra non riesce a contrastare efficacemente l’avversario, che si impone con un risultato di 3-0. Una partita che evidenzia le difficoltà sul campo e le sfide di una formazione in fase di adattamento.
Volley femminile, ultima d’andata per l’Elettromeccanica Angelini: sfida alla capolista Ravenna
L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di volley femminile. Sabato 17 gennaio, le ragazze affronteranno in trasferta la capolista Ravenna al PalaCosta, con inizio della partita alle ore 17. Un’occasione per testare le proprie capacità contro una squadra di vertice e concludere il primo girone con un impegno importante.
