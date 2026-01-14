Volley B1 donne | ore 21 al PalaLirone di Castel Maggiore le ragazze vogliono il grande salto La Vtb è al completo e punta in alto Da battere c’è il fanalino Scandicci

Alle ore 21, al PalaLirone di Castel Maggiore, la Vtb Dm Sistemi Group affronta Scandicci nella penultima giornata di volley B1 femminile. La squadra, al completo, mira a consolidare la posizione e proseguire la corsa verso il terzo posto, evitando passi falsi contro la squadra meno esperta. Una partita importante per le ragazze, che cercano continuità e un risultato positivo in vista delle ultime sfide stagionali.

Evitare testacoda per iniziare la rincorsa al terzo posto: ecco l’obiettivo della Vtb Dm Sistemi Group, che torna in campo questa sera alle 21, al PalaLirone di Castel Maggiore, per la penultima giornata del campionato di B1 femminile di volley, contro il fanalino di coda Sdb Scandicci. Sarà impegno in posticipo, per le rossoblù, impegnate dopo che nel week end è andata in scena buona parte del turno, non senza sorprese: Ostiano ha sorpassato Bologna al quinto posto. Di più: San Giovanni Valdarno ha perso inaspettatamente al tie break in casa di San Giorgio. Morale, vincendo stasera Saccani e compagne potrebbero rosicchiare un punto sul terzo posto, l’ultimo utile per la promozione in A3, che potrebbe diventare -3 se ulteriori sorprese dovessero arrivare dall’altro posticipo di serata, ovvero quello tra Anderlini e Ripalta, quest’ultima altra pretendente alla promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

