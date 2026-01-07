La macelleria Bavosi Una storia lunga 40 anni | Lavoro qualità territorio

La Macelleria Bavosi, situata a Pesaro in via Pantano 63/1, celebra 40 anni di attività. Da quattro decenni, l’azienda si distingue per impegno, qualità e attenzione al territorio, offrendo prodotti bovini e suini selezionati. Un traguardo importante che testimonia la costanza e l’affidabilità di una realtà consolidata, punto di riferimento per la comunità locale nel rispetto delle tradizioni e della qualità alimentare.

Pesaro, 7 gennaio 2026 – In tanti hanno partecipato lunedì pomeriggio nei locali della Macelleria Bavosi di strada Pantano 631 alla festa per i 40 anni dell'attività. Oltre a numerosi clienti ed amici sono intervenuti anche due giocatori della Vuelle, capitan Bucarelli e il lituano Miniotas, essendo Bavosi uno sponsor della società. La macelleria Bavosi è spesso vicina a società sportive e offre parte del buffet organizzato dal ' Carlino ' in occasione della premiazione del Cittadino dell'anno. Tanti gli ospiti presenti. Tra i presenti anche l'industriale Giancarlo 'Bibi' Selci, fondatore della Biesse, che lo scorso 2 gennaio ha festeggiato 90 anni; il senatore Giuseppe Mascioni e l'europarlamentare Matteo Ricci.

La bottega di quartiere ne ha fatta di strada: il sindaco premia Bavosi per i suoi 40 anni - PESARO C’è anche il commercio che resiste, che diventa un punto di riferimento tanto da venire riconosciuto dal Comune. corriereadriatico.it

Congratulazioni e tanti auguri al nostro grande tifoso e sostenitore Gilberto, titolare della Macelleria Bavosi, per i primi 40 anni della sua attività! Un compleanno speciale festeggiato insieme a due amici speciali... - facebook.com facebook

