Livornina d' Oro a Protti la città si commuove con Igor | Ero ' il bimbo' sono diventato uomo e voi la mia curva Qui 40 anni della mia vita grazie
Livornina d'Oro a Protti, simbolo di una lunga storia sportiva e affettiva con la città. Igor, con parole sincere, ricorda i 40 anni di dedizione e passione, ricevendo l’affetto dei tifosi che lo hanno accompagnato nel tempo. Un momento di emozione condivisa, tra ricordi e gratitudine, che conferma il legame profondo tra il calciatore e la comunità livornese.
Le prime lacrime sono le sue. E sono contagiose anche per chi, con fumogeni in mano, striscioni e bandiere, lo ha prima applaudito e osannato sul campo e adesso lo accoglie in un abbraccio fraterno. Igor Protti scende dall'auto, il volto parzialmente coperto da una mascherina fp2. Alza le braccia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
