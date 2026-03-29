Vittozzi e Bionaz campioni italiani di sprint | dominio tricolore in Val Martello

In Val Martello, Vittozzi e Bionaz si sono aggiudicati i titoli italiani di sprint. Vittozzi ha completato la prova senza errori al poligono, posizionandosi davanti a Passler e Zingerle. Bionaz, invece, ha vinto la gara valdostana nonostante abbia subito tre penalità.

La sappadina, zero errori al poligono, precede Passler e Zingerle. Il valdostano vince nonostante tre penalità. Assegnati anche i titoli delle staffette miste giovanili: Esercito in trionfo tra i Juniores, Alto Adige tra i Giovani Val Martello, in provincia di Bolzano, ha aperto i battenti per la due giorni tricolore di biathlon con le sprint assolute e le staffette miste giovanili di sabato 28 marzo. Lisa Vittozzi e Didier Bionaz hanno conquistato i rispettivi titoli italiani, mentre oggi, domenica 29 marzo, il programma si chiuderà con le mass start per tutte le categorie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Lisa Vittozzi firma lo zero e vince la sprint dei Campionati Italiani! Stoccata di Didier BionazFine settimana intento in Val di Martello (in provincia di Bolzano) dove si disputano i Campionati Italiani di biathlon.

Atletica, Sara Fantini vince il 18mo tricolore: trionfo nel martello ai Campionati Italiani. Ok Padovan e SaccomanoMentre al PalaCasali di Ancona si disputavano i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, a Mariano Comense (in provincia di Como) sono andati...

Tutto quello che riguarda Val Martello

Temi più discussi: Vittozzi e Bionaz campioni italiani della sprint in Val Martello, assegnati anche i titoli delle staffette miste giovanili; Lisa Vittozzi e Didier Bionaz sono campioni italiani della Sprint: ecco la prima giornata in Val Martello; In Val Martello ecco il week-end degli Assoluti di biathlon: il 28-29 marzo tanti big azzurri in gara.

Lisa Vittozzi firma lo zero e vince la sprint dei Campionati Italiani! Stoccata di Didier BionazFine settimana intento in Val di Martello (in provincia di Bolzano) dove si disputano i Campionati Italiani di biathlon. Il sabato è stato dedicato alle ... oasport.it

La sappadina Lisa Vittozzi domina in Val Martello: titolo sprint e prova perfetta al tiroVAL MARTELLO – Spettacolo e grande sport ai Campionati Italiani Assoluti di biathlon, dove la sprint ha regalato emozioni e conferme importanti. A prendersi la scena nella gara femminile è stata Lisa ... nordest24.it

BIATHLON - CAMPIONATI ITALIANI VAL MARTELLO: ALPI OCCIDENTALI ORO E BRONZO NELLA STAFFETTA MISTA ASPIRANTI; FORNERIS E MAGALì MIRAGLIO MELLANO ORO U21 CON L'ESERCITO; ARGENTO PER FABIOLA MIRAGLIO MELLANO - facebook.com facebook

Biathlon, Assoluti in Val Martello: Vittozzi vince la sprint femminile, Bionaz trionfa tra gli uomini. #Friuli #Udine #Trentino #Bolzano #Cronaca #Sport x.com