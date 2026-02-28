Durante i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica al PalaCasali di Ancona si sono svolti anche i Campionati Italiani di lanci invernali a Mariano Comense, dove Sara Fantini ha conquistato il suo 18mo titolo tricolore nel lancio del martello. La competizione ha visto anche la partecipazione di Padovan e Saccomano.

Mentre al PalaCasali di Ancona si disputavano i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, a Mariano Comense (in provincia di Como) sono andati in scena i Campionati Italiani di lanci invernali, caratterizzati dall’annunciata vittoria di Sara Fantini nel lancio del martello. La Campionessa d’Europa ha spedito l’attrezzo a 68.73 metri e ha così conquistato il diciottesimo tricolore in carriera tra invernali ed estivi: imbattuta dal 2017, l’emiliana ha avuto la meglio su Rachele Mori (66.26) e Keren Mbongo (61.72). Paola Padovan ha trionfato nel tiro del giavellotto con la misura di 57.52 metri, ampiamente davanti a Federica Botter (55.45) e Adele Toniutto (53. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Sara Fantini vince il 18mo tricolore: trionfo nel martello ai Campionati Italiani. Ok Padovan e Saccomano

Leggi anche: Atletica 75, poker tricolore ad Ancona: quattro atleti ai Campionati Italiani indoor

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sara Fantini.

Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, primato nazionale per Riva e Battocletti.

Atletica, Sara Fantini debutta con una buona misura. Si rivede Matteo Togni, stagionale di MolinaroloSara Fantini ha aperto la propria stagione con una buona misura, lanciando il martello a 72.38 metri in quel di Piacenza, dove è andata in scena una prova ... oasport.it

LIVE - Fantini apre con 72,38 a PiacenzaParte bene la stagione di Sara Fantini. La campionessa europea del martello apre il 2026 a Piacenza siglando un 72,38 nella prova regionale dei Campionati Italiani invernali di lanci. L'azzurra dei Ca ... fidal.it