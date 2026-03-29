Vitinha ha dichiarato di essere pronto ad affrontare la Juventus, sottolineando che il Genoa si prepara a mettere in campo il proprio gioco contro i bianconeri. Ha aggiunto che la squadra è consapevole della forza della Juventus, considerata una big, e ha riferito che l’allenatore De Rossi sta trasmettendo alcuni insegnamenti ai giocatori. La partita è prevista nel campionato di serie A.

Vitinha ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento del Genoa lanciando una sorta di sfida alla Juve in vista del prossimo match di campionato. Il momento del Genoa è carico di energia e ambizione, e a farsi portavoce di questo entusiasmo è proprio l’attaccante portoghese. Vitinha ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, analizzando la crescita del club ligure e la sfida imminente che vedrà il Grifone protagonista all’Allianz Stadium contro la Juventus. Il calendario mette i rossoblù di fronte a un test di altissimo livello. Nonostante le assenze temporanee dovute agli impegni internazionali, il gruppo lavora a pieno ritmo per farsi trovare pronto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vitinha sfida la Juve: «Siamo pronti per affrontare i bianconeri. Loro sono una big, ma proveremo ad imporre il nostro gioco. De Rossi ci sta trasmettendo una cosa»

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