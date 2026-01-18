Il nome di En-Nesyri torna a circolare con interesse tra le pretendenti della Serie A. Il Fenerbahçe ha aperto alla possibilità di un prestito, con una big italiana pronta a intervenire anticipando la Juventus. La trattativa, ancora in evoluzione, coinvolge anche il Napoli, che si sta muovendo per un prestito da 5 milioni. Domani si attendono sviluppi decisivi per chiarire il futuro dell’attaccante marocchino.

En-Nesyri Juve, da domani si decide: Napoli avanti per il prestito da 5 milioni, i bianconeri vigilano. Il calciomercato invernale è pronto ad accendersi definitivamente a partire da domani, con un nome che rischia di scatenare un vero e proprio derby italiano sulle scrivanie dei dirigenti. I riflettori sono puntati su Youssef En-Nesyri, che questa sera vivrà il momento più alto della sua carriera in nazionale disputando la prestigiosa finale di Coppa d’Africa con il suo Marocco contro il Senegal. Fino al triplice fischio, la concentrazione sarà esclusivamente sul trofeo continentale, ma da lunedì mattina il futuro dell’attaccante diventerà l’argomento prioritario delle trattative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre al prestito: una big di Serie A pronta ad anticipare la Vecchia Signora. Di chi si tratta e cosa sta succedendo

