Nel primo pomeriggio di domenica 29 marzo, nel centro storico di Viterbo, si è verificato un episodio di tensione al Sacrario, lungo via Cesare Dobici. Due uomini si sono affrontati in una lite che ha portato a un momento di scontro fisico e verbale, culminato con uno di loro che ha lanciato una bottiglia contro un’auto e ha rivolto minacce di morte all’altra persona. La situazione è stata poi gestita dalle forze dell’ordine.

Momenti di tensione al Sacrario, nel centro storico di Viterbo. Nel primissimo pomeriggio di domenica 29 marzo, all’altezza di via Cesare Dobici, un’accesa lite tra due uomini è degenerata in un episodio che ha attirato l’attenzione di presenti e passanti. Stando al racconto dei testimoni, i due (uno straniero e un italiano, accompagnato da una terza persona) hanno iniziato a discutere per motivi ancora ignoti. Il confronto è rapidamente degenerato tra insulti e minacce, con parole pesanti come “Ti ammazzo” pronunciate durante il diverbio. L’episodio è avvenuto in una zona particolarmente frequentata del centro storico, soprattutto la domenica pomeriggio, con la gente richiamata anche dal mercatino della carta antica Paperonly. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Lite al Sacrario, lancia una bottiglia contro un'auto: "Ti ammazzo"

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