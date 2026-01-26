Lancia una bottiglia incendiaria contro un altro clochard e gli dà fuoco | la lite per un giaciglio

A San Lorenzo, si è verificata una grave aggressione tra due senzatetto legata a una disputa per un luogo di sosta. Durante la lite, uno dei coinvolti ha lanciato una bottiglia incendiata contro l’altro, causando ustioni. L’incidente evidenzia le tensioni e le difficoltà vissute dagli homeless in zone di aggregazione, sottolineando la necessità di attenzione e interventi mirati per questa realtà.

Violenta aggressione a San Lorenzo: durante una lite per un giaciglio un uomo ha lanciato una bottiglia incendiata contro un clochard, che è rimasto ustionato.

