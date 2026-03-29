Domenica 29 marzo 2026, alle 17:30, allo Stadio Benelli si gioca la partita tra Vis Pesaro e Perugia, un incontro che si presenta come uno scontro decisivo per la corsa alla promozione in Serie C. Le due squadre si affrontano con obiettivi differenti ma entrambe con la volontà di ottenere i tre punti, in una sfida caratterizzata da un importante confronto tattico.

Allo Stadio Benelli di Perugia, domenica 29 marzo 2026 alle 17:30, si appresta a svolgersi uno scontro cruciale tra Vis Pesaro e Perugia. Con il riscaldamento già terminato e le tribune che si riempiono rapidamente, la partita promette di essere decisiva per entrambe le squadre nella Serie C. L’atmosfera è tesa ma controllata mentre i tifosi biancorossi occupano sia il settore ospiti esaurito che la tribuna coperta. La giornata di campionato si sta rivelando complessa, con risultati parziali giunti da altri campi che impongono una risposta immediata ai Grifoni. Mentre Pontedera e Bra hanno pareggiato sullo zero a zero, la squadra umbra deve assolutamente evitare l’uscita senza punti dal terreno di gioco marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vis Pesaro-Perugia: il duello tattico che decide la Serie C

Articoli correlati

Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: la diretta della partitaPunti pesanti in palio al Benelli, dove i Grifoni dovranno rispondere alla Torres.

Il Perugia va a caccia della seconda cinquina. La Vis Pesaro è in striscia positiva da 6 turniAl suo arrivo Giovanni Tedesco ruscì nell’impresa di mettere in fila cinque risultati utili consecutivi, con due vittorie e tre pareggi che...

Altri aggiornamenti su Vis Pesaro Perugia il duello tattico...

Temi più discussi: VIS PESARO – PERUGIA | INFO BIGLIETTERIA TIFOSI OSPITI; Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Vis Pesaro Perugia i precedenti; Vis Pesaro-Perugia, Riccardi tra ottimismo e rinnovo. La salvezza dipende da noi. Al Grifo per altre due stagioni -.

Diretta Vis Pesaro Perugia | Streaming video tv: vista playoff per i marchigiani (Serie C, 29 marzo 2026)Diretta Vis Pesaro Perugia streaming video tv: i marchigiani sono ormai ad un passo dai playoff, gli umbri invece inseguono la salvezza. ilsussidiario.net

Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: la diretta della partitaPunti pesanti in palio al Benelli, dove i Grifoni dovranno rispondere alla Torres. Si gioca questo pomeriggio alle 17:30 ... perugiatoday.it

Vis Pesaro-Perugia, le probabili formazioni: Tedesco “chiama” Canotto e Verre nel 4-2-3-1 - facebook.com facebook