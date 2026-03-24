Il Perugia va a caccia della seconda cinquina La Vis Pesaro è in striscia positiva da 6 turni

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al suo arrivo Giovanni Tedesco ruscì nell’impresa di mettere in fila cinque risultati utili consecutivi, con due vittorie e tre pareggi che consentirono alla squadra biancorossa di cullare la speranza di ripresa. L’ultimo, prima del tris di sconfitte, proprio con la Vis Pesaro (2-1 al Curi). Una serie così lunga non si è più verificata, adesso, però, sussistono le condizioni per una nuova "cinquina" dopo i successi con Livorno e Pontedera e i pari con Arezzo e Torres. Un risultato che potrebbe aumentare le quotazioni della salvezza del Grifo. Il Perugia proverà a farlo sul campo della Vis Pesaro, squadra che, invece, cerca la settima conferma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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