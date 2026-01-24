Giornata dell’Educazione Valditara | La scuola luogo di formazione e crescita Un sentito grazie al personale scolastico

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, il ministro Valditara sottolinea l’importanza della scuola come ambiente di formazione e crescita. Questa giornata, istituita dall’ONU, mira a riconoscere il valore dell’educazione per promuovere pace, uguaglianza e sviluppo. È un momento per ringraziare il personale scolastico e riflettere sul ruolo centrale della scuola nel progresso sociale.

Oggi, 24 gennaio, è la Giornata Internazionale dell'Educazione, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare il ruolo dell'educazione per la pace, l'uguaglianza e lo sviluppo sostenibile. Quest'anno il tema scelto dall'UNESCO è "Il potere dei giovani nella co-creazione dell'istruzione". Nel suo intervento, Valditara ribadisce l'idea di una scuola ispirata ai principi costituzionali, orientata a "valorizzare i talenti di tutti e non lasciare indietro nessuno". Un'istituzione che non si limita a trasmettere contenuti, ma che insegna "il rispetto e la responsabilità" come parte integrante del percorso formativo.

