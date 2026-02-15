Un murales al centro sportivo | Troppa violenza sui campi da gioco Chiediamo educazione e rispetto
Un murales al centro sportivo di Marudo, realizzato per denunciare la violenza sui campi, è stato dipinto dopo una serie di episodi di aggressioni tra giocatori e tifosi. La grande opera di 5 metri per 3, che si affaccia sui campi da calcio, mira a sensibilizzare sulla necessità di rispetto e comportamento corretto durante le partite.
È pronto il murales che colora il muro del centro sportivo “Giacinto Facchetti” di Marudo, affacciato sui campi da calcio: un’opera di 5 metri per 3 che nasce da episodi spiacevoli e si trasforma in un forte messaggio educativo. Al centro campeggia una sola parola, “ Rispetto ”, realizzata con bombolette di vernice per dire no alla violenza sugli spalti e dentro il campo e alla generale mancanza di rispetto verso il prossimo. La scritta, fortemente voluta dal presidente dell’Asd Marudo, Andrea Rossi, è diventata il cuore di un progetto, che invita a vivere lo sport senza prepotenza, con correttezza e fair play. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
