Vino tempesta perfetta | export a -13% e 74 milioni di ettolitri fermi in cantina Ragioni e soluzioni della crisi

Il settore vinicolo italiano sta attraversando una crisi con un calo del 13% nelle esportazioni e 74 milioni di ettolitri di vino immagazzinati nelle cantine. I dati più recenti evidenziano una diminuzione delle vendite sui mercati esteri e un accumulo di scorte che mette sotto pressione le aziende. La situazione ha portato a un'attenzione crescente sulle cause di questa crisi e alle possibili strategie di risposta.

Verrebbe voglia d’invocare Aristofane – autore di commedie che bilanciavano le tragedie greche – che dichiarava: «Portami un po’ di vino acché possa bagnare la mia mente e dire cose d’intelletto», perché il mondo dei vignaioli in Italia e in Francia appare in preda a un’ubriacatura negativa e vaga nella nebbia di cifre sempre più preoccupanti. Tornano oggi dal ProWein, la rassegna che un tempo a Düsseldorf riempiva i copia-commissione, un po’ mogi. I tedeschi volevano prezzi stracciati, ma compravano tanto. La fortuna del Prosecco è cominciata proprio lì. In complesso il Prosecco Doc (quello che costa meno) vende all’estero oltre mezzo milione di bottiglie e la Germania è il terzo cliente. 🔗 Leggi su Panorama.it

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