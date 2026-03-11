Coldiretti Toscana segnala che il conflitto nel Medio Oriente mette a rischio 55 milioni di euro di esportazioni di vino, olio e piante dall’Italia verso l’Iran. La situazione crea incertezza per le aziende toscane coinvolte nel commercio con il paese mediorientale, che potrebbe vedere ridotte le proprie spedizioni di prodotti agricoli. L’allerta riguarda le conseguenze della guerra sulla continuità delle esportazioni.

Arezzo, 11 marzo 2026 – . Conflitto rischia di rallentare la crescita (+60% export). Le province toscane più esposte. La grande instabilità geopolitica innescata dalla guerra tra Usa, Israele e Iran in Medio Oriente potrebbe mandare in fumo quasi 60 milioni di euro di esportazioni tra vino, olio e piante, che da soli incidono per il 60%, rallentando la crescita verso mercati emergenti. Firenze, Pistoia e Siena sono le province che rischiano di più. È questo il peso delle esportazioni del nostro Made in Tuscany nei Paesi del Golfo come Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Libano, Israele e Oman. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e piante

