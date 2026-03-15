Il ciclista danese ha dominato la Parigi-Nizza, vincendo due tappe e conquistando tre classifiche su quattro. Ha affrontato con successo anche le condizioni di maltempo, dimostrando una grande competitività. Ora si prepara per il prossimo impegno, il Giro d’Italia, con una forma che lascia pochi dubbi sulla sua ambizione. La sua performance ha lasciato un segno evidente in questa corsa.

Pogacar ha vinto la Strade Bianche per la quarta volta con un altro maxi-attacco di 80 km. Vingegaard gli ha risposto oggi con il trionfo nella Parigi-Nizza, una delle pochissime corse a tappe che non aveva ancora vinto. E quello del danese è stato un dominio totale: due tappe vinte, entrambe con arrivo in salita, distacchi extra large in generale (il colombiano Dani Martinez secondo a 4'23", il tedesco Georg Steinhauser terzo a 6'07"), tre classifiche su quattro (sue anche quelle a punti e della montagna), e una ferocia agonistica che ha portato pure sul traguardo dell'ottava e ultima tappa a Nizza. Fuga a due con Lenny Martinez (Bahrain Victorious), il francesino di 22 anni, figlio e nipote d'arte, che l'ha battuto in volata al fotofinish. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard non lascia più niente: domina la Parigi-Nizza e punta già il Giro

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