Un nuovo e-book pubblicato su Amazon ripropone le memorie di un narratore napoletano, che descrive la vita nella città e nei suoi dintorni negli anni Sessanta. Il testo presenta dettagli sulla quotidianità di allora, tra le atmosfere di una Napoli di provincia e le relazioni di solidarietà tra le persone che abitavano alle pendici del Vesuvio.

"Piazza Vargas" di Vincenzo Marano rivive in un e-book pubblicato da Amazon, tra memoria e futuro. Il fascino di un mondo antico, scandito dai ritmi lenti della provincia napoletana e dalla solidarietà "ruvida" di chi vive alle pendici del Vesuvio, approda nel mondo digitale. L’opera del giornalista Vincenzo Marano, originario di Napoli ma da molti anni residente in Romagna, è disponibile in formato e-book su Amazon. Sono ventitré racconti di vita vissuta, a Boscoreale di Napoli, nei primi anni sessanta e rappresentano una preziosa testimonianza storica. La prefazione è firmata da Domenico Sorrentino, vescovo emerito di Assisi-Gualdo Tadino e Foligno, mentre la postfazione è a cura del giornalista forlivese Fabio Fattore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vincenzo Marano racconta la vita a Napoli negli anni Sessanta

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