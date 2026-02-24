Fiamme negli uffici dell'ex Giudice di Pace a Marano Napoli Non esclusa la pista dolosa

Le fiamme che hanno interessato gli uffici dell’ex Giudice di Pace a Marano sono state provocate da un incendio in locali già sequestrati nel 2025. La causa dell’incendio potrebbe essere dolosa, secondo le prime ipotesi degli investigatori. Le fiamme hanno causato danni significativi agli ambienti, rendendo difficile l’accesso ai locali coinvolti. Le autorità continuano a indagare sulle circostanze dell’incidente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Fiamme in alcuni locali già sottoposti a sequestro preventivo nel corso del 2025. Non è escluso si tratti di un incendio doloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Marano, la Finanza sequestra gli uffici del Giudice di Pace: sono sporchi, c’è pericolo per la saluteLa Guardia di Finanza ha sequestrato gli uffici del Giudice di Pace di Marano a causa di gravi carenze igieniche e mancanza di autorizzazioni. Marano, la Guardia di Finanza sequestra gli uffici del Giudice di PaceLa Guardia di Finanza di Marano ha effettuato un sequestro degli uffici del Giudice di Pace locale. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Fiamme negli uffici dell’ex Giudice di Pace a Marano (Napoli). Non esclusa la pista dolosa; Lavori alla villa comunale, le Fiamme Gialle negli Uffici Tecnici di Cassino; A fuoco gli uffici del giudice di Pace di Marano: era già sotto sequestro; Incendio in un'abitazione a Matelica. Incendio negli uffici del crossodromoSono state necessarie diverse ore per spegnere l’incendio divampato ieri mattina, intorno alle 12.15, nella palazzina dei servizi dell’impianto comunale del crossodromo di San Pacifico, a San Severino ... ilrestodelcarlino.it Incendio negli uffici al crossodromo di San Severino: nessun feritoA innescare le fiamme, violentissime, forse un cortocircuito di una fotocopiatrice in uno degli uffici al secondo piano. In quel momento la palazzina di servizio del crossodromo di San Pacifico era ... rainews.it Cappellino da baseball, capotto ed esche incendiabili: così ha disseminato fiamme nella notte - facebook.com facebook