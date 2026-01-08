viaggio negli anni sessanta veltroni in scena a cavriglia

Stasera, il teatro comunale di Cavriglia apre la stagione 2026 con un viaggio negli anni Sessanta, interpretato da Walter Veltroni. Un evento che invita il pubblico a rivivere un periodo di significativi cambiamenti culturali e sociali attraverso la narrazione e le immagini, offrendo un momento di riflessione e memoria.

Con un viaggio negli anni Sessanta, Walter Veltroni inaugura stasera la stagione 2026 del teatro comunale di Cavriglia. Appuntamento alle 21.30 con lo spettacolo " Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile ". Partendo dall’Italia confusa e alla ricerca di un’identità degli anni Cinquanta, passando per il fervore creativo della ricostruzione del paese e descrivendo l’enorme onda di energia creativa e libertà che travolse una generazione di giovani, gli anni Sessanta si mostrano nel racconto come un decennio fondamentale. Guidati dalla narrazione coinvolgente di Veltroni, il pubblico rivive i contrasti violenti e i fatti storici memorabili che hanno lasciato il segno negli anni a venire: lo sbarco sulla luna, gli assassini di Martin Luther King e di John e Robert Kennedy, la guerra in Vietnam e la contestazione giovanile, la tv nelle case degli italiani e il terrorismo, ma anche Giovanni XXIII e i Beatles. 🔗 Leggi su Lanazione.it

