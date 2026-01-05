Auto investe una ragazza a Villa Raspa di Spoltore | ricoverata in ospedale

Il 4 gennaio, a Villa Raspa di Spoltore, un’auto ha investito una ragazza, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente è sotto indagine per accertare le cause e le eventuali responsabilità. La vittima sta ricevendo le cure necessarie e le autorità stanno valutando gli aspetti relativi alla dinamica dell’accaduto.

Una ragazza è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale a seguito di un incidente avvenuto nella giornata del 4 gennaio. La giovane, di circa 27 anni, in base ad una prima ricostruzione stava attraversando la strada a Villa Raspa di Spoltore vicino alla pizzeria Il Poeta quando, per circostanze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Auto investe una ragazza a Villa Raspa di Spoltore: ricoverata in ospedale Leggi anche: Incidente a Leini: ragazza di 17 anni investita da un suv e ricoverata in ospedale Leggi anche: Scontro tra un'auto e uno scooter a Spoltore, ragazzo minorenne finisce in ospedale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Auto investe una ragazza a Villa Raspa di Spoltore: ricoverata in ospedale - La ragazza stava attraversando la strada all'altezza della pizzeria Il Poeta quando, per circostanze da chiarire, è stata urtata da un'automobile ... ilpescara.it

Esce per guardare i fuochi d’artificio a Capodanno: un’auto la investe e la uccide -> https://www.nordest24.it/investita-capodanno-morta-fuochi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.