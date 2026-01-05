Auto investe una ragazza a Villa Raspa di Spoltore | ricoverata in ospedale

Da ilpescara.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 gennaio, a Villa Raspa di Spoltore, un’auto ha investito una ragazza, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente è sotto indagine per accertare le cause e le eventuali responsabilità. La vittima sta ricevendo le cure necessarie e le autorità stanno valutando gli aspetti relativi alla dinamica dell’accaduto.

Una ragazza è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale a seguito di un incidente avvenuto nella giornata del 4 gennaio. La giovane, di circa 27 anni, in base ad una prima ricostruzione stava attraversando la strada a Villa Raspa di Spoltore vicino alla pizzeria Il Poeta quando, per circostanze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

auto investe una ragazza a villa raspa di spoltore ricoverata in ospedale

© Ilpescara.it - Auto investe una ragazza a Villa Raspa di Spoltore: ricoverata in ospedale

Leggi anche: Incidente a Leini: ragazza di 17 anni investita da un suv e ricoverata in ospedale

Leggi anche: Scontro tra un'auto e uno scooter a Spoltore, ragazzo minorenne finisce in ospedale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

auto investe ragazza villaAuto investe una ragazza a Villa Raspa di Spoltore: ricoverata in ospedale - La ragazza stava attraversando la strada all'altezza della pizzeria Il Poeta quando, per circostanze da chiarire, è stata urtata da un'automobile ... ilpescara.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.