Rubato il quadro Les poissons di Renoir da Villa Magnani | vale milioni di euro

Il quadro Les Poissons di Pierre-Auguste Renoir è stato sottratto ieri dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. L’opera, appartenente alla collezione impressionista, ha un valore stimato in milioni di euro. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno conducendo le indagini per rintracciare il dipinto e individuare eventuali responsabili.

Il quadro Les Poissons del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. L’opera, un olio su tela del valore di diversi milioni, è uno dei rari quadri dell’autore francese in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa i ladri, con il volto travisato, si sarebbero introdotti all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, e sono riusciti a sottrarre l’opera. Sul furto è subito scattata un’indagine dei carabinieri, che coinvolge anche il Nucleo tutela patrimonio culturale. La notizia della sottrazione del quadro è stata data dal Tgr Emilia-Romagna e confermata dall’ Ansa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rubato il quadro Les poissons di Renoir da Villa Magnani: vale milioni di euro Articoli correlati Riemerge il patrimonio rubato a Ursula Andress, maxi sequestro da 20 milioni di euro in ToscanaÈ di un sequestro preventivo di beni per 20 milioni di euro il bilancio di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze –... Casa, il vero plus è il terrazzo: a Milano vale fino a 433 euro in più al metro quadroMilano, 12 marzo 2026 – Acquistare una casa con terrazzo in Italia costa, in media, circa 120 euromq in più rispetto a una senza.