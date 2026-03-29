Una candidata di 25 anni è stata esclusa da un concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza a causa di un tatuaggio visibile. La decisione ha suscitato discussioni sulla normativa del bando, che prevede il rispetto di determinati requisiti estetici. La candidata ha presentato ricorso, mentre le autorità continuano a valutare le implicazioni delle regole applicate.

Il caso di una giovane 25enne esclusa da un concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza solleva interrogativi su una norma del bando. La regola sarebbe tecnicamente uguale per tutti ma praticamente no perché avrebbe conseguenze diverse per uomini e donne. Il ricorso al Tar solleva dubbi su uniformi, criteri e discriminazione indiretta Unagiovane di 25 anniè stata esclusa da un concorso per allievi marescialli dellaGuardia di Finanzaper una presunta “non idoneità psico-fisica”. Il motivo? Un piccolo tatuaggio sulla caviglia: una palma con un’onda. Un dettaglio minimo, ma sufficiente secondo la commissione acompromettere il decoro dell’uniforme femminile, che prevede anche gonna e scarpe décolleté, lasciando quindi scoperta quella parte del corpo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Guardia di Finanza boccia candidata tatuata: ‘Per un uomo sarebbe stato diverso’

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