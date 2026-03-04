Guardia di finanza al via il concorso per 983 allievi marescialli

È stato annunciato l'avvio del concorso per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. La selezione riguarda l’anno accademico 20262027 e si svolge attraverso prove basate su titoli ed esami. La procedura è stata ufficialmente pubblicata e riguarda candidati interessati a entrare nel corpo della Guardia di Finanza.

È indetto per l'anno accademico 20262027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. I posti disponibili sono così ripartiti: a) n. 923 sono destinati al contingente ordinario di cui: n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.b) n. 60 sono destinati al contingente di mare di cui: Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Guardia di finanza, 983 posti per allievi marescialli: al via le domande La Guardia di Finanza annuncia il concorso per l'ammissione di nuovi allievi marescialliÈ indetto per l'anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola... concorso per l’arruolamento di 983 Allievi Marescialli Tutti gli aggiornamenti su Guardia di Temi più discussi: Pubblicato il calendario delle prove per i 69 allievi ufficiali nella Guardia di Finanza; Il Giuramento di 803 neo finanzieri a Bari: la suggestiva cerimonia nella Legione Allievi; Concorso Tenenti Ufficiali Guardia di Finanza 2026 da 12 posti: Attesa per gli esiti ed ecco le tracce estratte; Concorso Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2026: bando da 983 posti. Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per Allievi Marescialli, come partecipareConcorso Guardia di Finanza 2026/2027: 983 posti per allievi marescialli, iscrizioni online fino al 23 marzo 2026 ... maremmanews.it Guardia di finanza, 983 posti per allievi marescialli: al via le domandeCandidature entro il 23 marzo attraverso la piattaforma online. Il bando riguarda l’accesso alla scuola ispettori e sovrintendenti ... agrigentonotizie.it La Guardia di finanza di Padova ha eseguito la confisca definitiva di beni per circa un milione di euro dopo la condanna a due anni e sei mesi per evasione fiscale. L’indagine era partita da una verifica su una società di abbigliamento dell’Alta padovana facebook Venezia, pesca abusiva di vongole: un arresto. Sequestrati dalla guardia di Finanza lagunare 400 chili di vongole e un potente motoscafo. x.com