Il ciclone Harry avanza e l' allerta diramata sull' Agrigentino è gialla il sindaco Micciché | Scuole chiuse domani e martedì

Il ciclone Harry si avvicina all’Agrigentino, dove è stata emessa un’allerta gialla. Il sindaco Micciché ha disposto la chiusura delle scuole per domani e martedì, in risposta alle previsioni di pioggia e temporali. La Protezione civile nazionale segnala un livello di criticità ordinaria per il territorio, sottolineando la necessità di attenzione e precauzione nelle prossime ore.

Tanto per le piogge, quanto per i temporali, la Protezione civile nazionale parla - per l'Agrigentino - di “ordinaria criticità”. L'allerta diramata, per la giornata di domani, è dunque l'usuale “gialla”. Il che non significa che non c'è da preoccuparsi o essere poco prudenti. L'allerta era “gialla” quando, lo scorso primo ottobre, un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Favara. L'alluvione che, come si ricorderà, ha inghiottito e ucciso la trentottenne Marianna Bello. Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, memore proprio della tragedia avvenuta a Favara - ancor prima dell'arrivo del bollettino della Protezione civile regionale - ha deciso: “Scuole chiuse domani e martedì”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: La protezione civile dirama una nuova allerta gialla, il sindaco Miccichè: "Massima prudenza"

Allerta meteo in Sicilia, in arrivo ciclone afro-mediterraneo: a Taormina scuole chiuse il 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO]

Un'allerta meteo è stata emessa in Sicilia, con l'arrivo di un ciclone afro-mediterraneo. A Taormina, per precauzione, le scuole e i principali luoghi pubblici rimarranno chiusi lunedì 19 gennaio. La situazione è monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore. Si consiglia di seguire gli avvisi delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

#cms | Inizia a prendere forma il Ciclone Harry nel Mediterraneo centrale. ANALISI SINOTTICA. Il ciclone Harry si sta gradualmente organizzando in queste ore sul Mediterraneo centrale, dove il campo barico mostra un minimo in fase di approfondimento. La s - facebook.com facebook

Attenzione nelle prossime 72 ore in Sardegna [oltre a Sicilia e Calabria] per gli ingenti accumuli pluviometrici previsti nella parte orientale dell'Isola. L'arrivo del Ciclone Harry potrebbe scaricare anche fino a 500-600 mm di pioggia, secondo ICON-2I e ARO x.com