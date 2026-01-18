Il ciclone Harry avanza e l' allerta diramata sull' Agrigentino è gialla il sindaco Micciché | Scuole chiuse domani e martedì

Il ciclone Harry si avvicina all’Agrigentino, dove è stata emessa un’allerta gialla. Il sindaco Micciché ha disposto la chiusura delle scuole per domani e martedì, in risposta alle previsioni di pioggia e temporali. La Protezione civile nazionale segnala un livello di criticità ordinaria per il territorio, sottolineando la necessità di attenzione e precauzione nelle prossime ore.

Tanto per le piogge, quanto per i temporali, la Protezione civile nazionale parla - per l'Agrigentino - di “ordinaria criticità”. L'allerta diramata, per la giornata di domani, è dunque l'usuale “gialla”. Il che non significa che non c'è da preoccuparsi o essere poco prudenti. L'allerta era “gialla” quando, lo scorso primo ottobre, un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Favara. L'alluvione che, come si ricorderà, ha inghiottito e ucciso la trentottenne Marianna Bello. Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, memore proprio della tragedia avvenuta a Favara - ancor prima dell'arrivo del bollettino della Protezione civile regionale - ha deciso: “Scuole chiuse domani e martedì”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

