Giovanna Terzi Bosatelli vince il prestigioso premio Standout woman award 2026

Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente del gruppo Polifin e consigliere di amministrazione di Gewiss, ha ricevuto lo Standout woman award 2026, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato a donne e uomini che si distinguono per sensibilità, responsabilità e impegno professionale e sociale. La cerimonia di consegna del premio si è svolta nella Sala della regina della camera dei deputati, nell’ambito della X edizione dello Standout woman & man award international, promosso dall’onorevole Cristina Rossello con il coinvolgimento di un ampio panel di istituzioni e associazioni nazionali. La manifestazione si è svolta con l’alto patrocinio del parlamento europeo e con il patrocinio della consigliera nazionale di parità, di UnionCamere, di Anci nazionale e di numerose associazioni femminili.🔗 Leggi su Bergamonews.it

