Montevergine l' Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme

L'Abate Guariglia ha annunciato l’intenzione di riaprire il Santuario di Montevergine il 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme. Il santuario è chiuso da oltre tre mesi a causa di una frana avvenuta il 25 novembre che ha distrutto la strada provinciale e tutte le vie di accesso. La riapertura è prevista dopo il periodo di chiusura forzata.

Il tempio di Mamma Schiavona è chiuso da oltre tre mesi. La frana del 25 novembre ha tagliato la strada. Domani si decide in Prefettura L'Abate Guariglia punta a riaprire Montevergine il 29 marzo, Domenica delle Palme. Più di tre mesi con il Santuario di Mamma Schiavona serrato, da quando la frana del 25 novembre ha divorato la strada provinciale e con essa ogni via d'accesso. Non è ancora cosa fatta, ma domani mattina in Prefettura l'Abate porta la sua intenzione davanti a chi di dovere. A quel tavolo, convocato dal Prefetto Rosanna Riflesso, prenderanno posto enti locali, sindaci, protezione civile, forze dell'ordine e l'AIR, società che gestisce la funicolare e che, neanche a dirlo, attende ferma come tutti gli altri.