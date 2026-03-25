Domenica delle Palme al Santuario di Montevergine | c’è il via libera

Domenica delle Palme segna la riapertura del Santuario di Montevergine, nel comune di Mercogliano, dopo oltre quattro mesi di chiusura a causa di una frana verificatasi il 25 novembre. La struttura, chiusa dal novembre scorso, è stata riaperta ai fedeli in occasione della giornata di festa, domenica 30 marzo. La riapertura è stata autorizzata dopo le operazioni di messa in sicurezza e di verifica dei danni.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo oltre quattro mesi di chiusura dovuta alla frana del 25 novembre, il Santuario di Montevergine, nel comune di Mercogliano, riapre le porte ai fedeli in occasione della Domenica delle Palme, domenica 30 marzo. Un momento atteso da pellegrini e comunità locali, che segna l’inizio di una ripartenza graduale all’insegna della sicurezza. In questa prima fase, l’accesso sarà consentito esclusivamente tramite funicolare oppure a piedi, lungo i sentieri del Monte Partenio. La strada di collegamento resta infatti interessata da lavori di ripristino ancora non conclusi. La riattivazione della funicolare anticipa di alcune settimane la riapertura completa dell’arteria, che inizialmente sarà riservata ai mezzi di soccorso e ai trasporti autorizzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Domenica delle Palme al Santuario di Montevergine: c’è il via libera Articoli correlati Leggi anche: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme Il Santuario di Montevergine riaprirà la Domenica delle Palme, il 29 marzo: chiuso per una frana da novembreL'annuncio della riapertura del Santuario è stato dato dall'abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia, che ha partecipato al tavolo tecnico in... Una raccolta di contenuti su Domenica delle Palme al Santuario di... Temi più discussi: Domenica delle palme al Santuario di Montevergine: ultimo step in Prefettura; Mercogliano, l'Abbazia di Montevergine riapre domenica delle Palme; Santuario di Montevergine: domenica riapre ai fedeli dopo la frana del 25 novembre; Montevergine, via libera alla riapertura: il Santuario raggiungibile in funicolare. Domenica delle palme al Santuario di Montevergine: ultimo step in PrefetturaManca poco più di una settimana alla riapertura del Santuario di Montevergine, annunciata dall’abate Riccardo Luca Guariglia per la domenica delle Palme. Dopo quattro mesi di ... ilmattino.it Mercogliano, palme a Montevergine: la parola passa al PrefettoStilato il piano viabilità per la riapertura del Santuario di Montevergine. Un lungo incontro quello di ieri mattina in via Serroni. Nella sede della Protezione Civile, alla presenza ... ilmattino.it In attesa del ritorno al Santuario di Montevergine dopo 4 mesi di stop forzato per la frana, abbruciamenti fuori controllo e mini discariche minano sentieri e scenari di sacra bellezza. Reportage di Ottavìo Giordano. #montevergine #telenostra #rifiuti #degrado - facebook.com facebook