Pronostico Newcastle-Brentford | duello tra le regine della velocità

Sabato alle 18:30 si gioca uno degli incontri più attesi della venticinquesima giornata di Premier League: Newcastle contro Brentford. Due squadre che puntano sulla velocità e sull’intensità, pronte a darsi battaglia per tre punti importanti. La partita sarà trasmessa in diretta TV e le formazioni sono ancora in bilico, ma gli appassionati già prevedono un duello sulla corsa e sulla rapidità, caratteristiche che le due squadre mettono in campo con grande determinazione.

Newcastle-Brentford è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. In pochi a inizio stagione si sarebbero immaginati di vedere il Brentford più in alto in classifica rispetto al Newcastle a questo punto del torneo. Le Bees invece sono andate oltre quelle che erano le aspettative – tanti erano pronti a scommettere nel loro flop, dal momento che in estate c’era stata la separazione da Thomas Frank, l’artefice della riconquista della Premier League – e dopo 24 turni occupano addirittura il settimo posto e sono a soli 4 punti dalla zona Champions. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Brentford: duello tra le regine della “velocità” Approfondimenti su Newcastle Brentford Newcastle–Fulham: preview dei quarti di Carabao Cup tra assenze, probabili formazioni e pronostico Il St James’ Park ospita il match tra Newcastle e Fulham, valido per i quarti di finale della Carabao Cup. Costa Volpino-Melendugno: il 2026 della Serie A2 si apre con lo scontro tra le regine Il campionato di Serie A2 Tigotà 2026 prende il via con un match di grande rilievo tra Costa Volpino e Melendugno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Newcastle Brentford Pronostico Newcastle vs Brentford – 7 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Newcastle e Brentford si giocherà il 7 Febbraio 2026 alle 18:30 al suggestivo St. James' Park. Un appuntamento che promette ... news-sports.it Il mio pronostico: Atalanta-Borussia (Bayern) Olympiakos-Bayer (Arsenal) Galatasaray-Juve (Spurs) Brujas-Atleti (Liverpool) Qarabag-Psg (Chelsea) Monaco-Newcastle (Bar$a) Bödo-Madrid (City) Benfica-Inter (Sporting) x.com Questa sera il Manchester City cerca di chiudere la qualificazione in Coppa EFL contro il Newcastle. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.