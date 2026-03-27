Vicenza Classic Car Show tutti i capolavori del passato in mostra

Dal 27 al 29 marzo alla Fiera di Vicenza si tiene la terza edizione di Vicenza Classic Car Show, un evento dedicato ai veicoli storici e d’epoca. La manifestazione presenta numerosi modelli di auto classiche provenienti da diverse epoche, con esposizioni e mostre dedicate ai capolavori del passato. Partecipano espositori e collezionisti provenienti da diverse regioni italiane.

Dal 27 al 29 marzo apre le porte al pubblico la terza edizione di Vicenza Classic Car Show, appuntamento di primavera che riunisce l'eccellenza dell'automobilismo classico e sportivo, accanto a tante novità appena arrivate sul mercato. Un viaggio nel tempo all'interno dei padiglioni della Fiera di Vicenza che si trasformano in un elegante salotto di confronto tra tradizione e innovazione. Presenti musei, case automobilistiche, Broad Arrow Auctions e i principali operatori del settore, con proposte che vanno dalle classiche più esclusive alle emergenti Youngtimer ed Instant Classic. Un intero padiglione è dedicato alla vendita... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vicenza Classic Car Show, tutti i capolavori del passato in mostra Articoli correlati Leggi anche: "M.C. Escher - Tutti i capolavori", la mostra al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova Svolta per le malattie autoimmuni pediatriche: lo studio del Bambino Gesù mostra l'efficacia delle Car-tUno studio dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù dimostra l’efficacia della terapia con cellule Car-t nei bambini con malattie autoimmuni. Tutto quello che riguarda Vicenza Classic Car Temi più discussi: ASI News | ASI Village a Vicenza Classic Car Show 2026 dal 27 al 29 marzo.; Vicenza Classic Car Show 2026: cosa vedere, i biglietti e il programma; Vicenza Classic Car Show al via domani: tutte le info; Vicenza Classic Car Show, la cultura dell’auto tra icone e celebrazioni. Vicenza Classic Car Show 2026: il motorismo storico si fa culturaDal 27 al 29 marzo Vicenza Classic Car Show 2026: i padiglioni di IEG ospitano il gotha del collezionismo e le Federazioni di categoria celebrano la cultura ... vicenzareport.it Vicenza Classic Car Show al via domani: tutte le infoDal 27 al 29 marzo la Fiera di Vicenza accoglie Vicenza Classic Car Show: cosa vedere, il programma stand ACI e info biglietti ... lautomobile.aci.it Siamo entrati a porte chiuse a Vicenza Classic Car Show che apre le porte al pubblico alla Fiera di Vicenza dal 27 al 29 marzo, dalle 9.30 alle 19.00 - facebook.com facebook Da domani, venerdì 27 al 29 marzo a Vicenza esposizioni, raduni ed eventi tra Lamborghini Miura, Corvette e Lotus Emira x.com