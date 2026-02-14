Vicenza musica in Piazza dei Signori | Raf Madame ed Elio e le Storie Tese nel festival di settembre 2026

Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese sono arrivati a Vicenza per un evento musicale che si terrà a settembre 2026, a causa dell’annuncio ufficiale del festival “Vicenza in Festival 2026”. La piazza principale della città, Piazza dei Signori, si riempirà di musica dal vivo e di tanta atmosfera, mentre i cittadini si preparano a vivere giornate all’insegna del divertimento e delle band dal vivo.

Vicenza in Festival 2026: Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese illuminano Piazza dei Signori. Vicenza si prepara ad accogliere un settembre di grande musica con "Vicenza in Festival 2026". Tre serate, dal 1° al 3 settembre in Piazza dei Signori, vedranno sul palco Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese, un evento organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza per animare il cuore della città. Un palcoscenico nel cuore del Rinascimento. Piazza dei Signori, incorniciata da capolavori architettonici come la Basilica Palladiana, la Loggia del Capitaniato e il Monte di Pietà, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto.