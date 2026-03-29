Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 19 | 25

Alle ore 19:25 del 29 marzo 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata segnalata da Astral Infomobilità. Questo servizio della regione Lazio fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni stradali in tempo reale, raccogliendo le reazioni e le segnalazioni degli utenti e delle autorità competenti.

Astral infomobilità ritrovati dalle reazioni Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare intelligente Erna code per incidente tra casse Cassia bis è più avanti si rallenta per traffico intenso tra diramazione Roma sud e Appia in esterna Così attratti dalla Valentina e diramazione Roma Sud andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo dove ti sei incontrata a Portonaccio tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla diramazione Roma nord rallentamenti tra Settebagni Raccordo Anulare verso quest'ultimo andiamo sulla statale Pontina code a tratti della Pomezia Nord via di Pratica verso Roma chiusura... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 19:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 18 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord risolto ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook