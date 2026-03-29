Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25

Alle 8:25 di questa mattina, la rete stradale di Roma e della regione Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità. La redazione ha fornito aggiornamenti sulla situazione del traffico e eventuali disservizi lungo le principali vie di comunicazione della zona. Nessuna informazione specifica su incidenti o chiusure è stata comunicata fino a quel momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene regolare senza particolari disagi Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione abbiamo uno sguardo agli eventi nella capitale questa mattina a partire dalle ore 10 in Piazza San Pietro il papà presiederà la spedizione delle Palme e degli Ulivi seguita dalla celebrazione eucaristica della passione di Cristo alle ore 12 Come da tradizione è prevista la recita dell'angelus alla presenza di migliaia di fedeli per consentire lo svolgimento delle Celebrazioni in sicurezza sono già. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare è privo di... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook