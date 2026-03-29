Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25

Da romadailynews.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 8:25 di questa mattina, la rete stradale di Roma e della regione Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità. La redazione ha fornito aggiornamenti sulla situazione del traffico e eventuali disservizi lungo le principali vie di comunicazione della zona. Nessuna informazione specifica su incidenti o chiusure è stata comunicata fino a quel momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene regolare senza particolari disagi Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione abbiamo uno sguardo agli eventi nella capitale questa mattina a partire dalle ore 10 in Piazza San Pietro il papà presiederà la spedizione delle Palme e degli Ulivi seguita dalla celebrazione eucaristica della passione di Cristo alle ore 12 Come da tradizione è prevista la recita dell'angelus alla presenza di migliaia di fedeli per consentire lo svolgimento delle Celebrazioni in sicurezza sono già. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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