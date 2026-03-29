Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 29 marzo 2026, l'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso da Astral infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di informazione in tempo reale riguardante le condizioni del traffico e eventuali disagi nella regione. Il comunicato si rivolge agli automobilisti e agli utenti dei mezzi pubblici, offrendo dettagli utili per la mobilità quotidiana.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il traffico è regolare è privo di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale ricordiamo che oggi è l'ultima domenica ecologica dell'anno 20252026 attivo il divieto totale della circolazione dei veicoli dotati di motore endotermico e le fasce orarie 730 12:30 e 16:30 20:30 all'interno della fascia verde passiamo agli eventi nella capitale nella giornata di oggi nell'area del Foro Italico che si svolgerà la seconda edizione della manifestazione sportiva Vertical race il percorso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla A1 Firenze Roma ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook