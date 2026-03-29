Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 29 marzo 2026, la regione Lazio ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite il servizio di Astral infomobilità. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione dedicata a monitorare le condizioni del traffico e le eventuali criticità sulla rete stradale della città.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sulla Tiburtina traffico regolare tra il raccordo anulare Settecamini in direzione Tivoli Ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra l'uscita e Casilina Ardeatina poi sul tratto Urbano della Roma Teramo file tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro del quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo auto in coda tra Vitinia e malafede in direzione Ostia fine sull'Aurelia ancora tratti tra Torre in pietra-palidoro verso.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimborso l'incidente avvenuto in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook