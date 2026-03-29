A Savignano sul Rubicone i consiglieri comunali di minoranza della lista "Coalizione per Sarti sindaco" Gabriele Bellanti, Lorenzo Sarti, Kitty Montemaggi e Giovanni Panebianco hanno presentato due interpellanze sul " Progetto di valorizzazione integrata del centro storico " e sul " Grave stato di degrado del manto stradale e pericolosità degli incroci nel Quartiere Cesare ". Il Comune ha approvato il progetto di valorizzazione del centro storico, redatto da Clickutility On Earth S.r.l che prevede, tra le altre cose l’introduzione del senso unico in corso Perticari con chi entrerà a Savignano provenendo da Santarcangelo obbligato a svoltare in via della Pace; l’aumento dei parcheggi in corso Perticari, dovuto alla trasformazione della sosta longitudinale in sosta a spina di pesce su un solo lato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viabilità e degrado, opposizione all’attacco

Articoli correlati

Leggi anche: Cusano Mutri, via Puglia nel degrado: interrogazione dell’opposizione sulla strada dissestata

Parco San Giacomo, l'opposizione attacca: «Abbandono e degrado, così famiglie e anziani restano fuori»La situazione del Parco San Giacomo, nel quartiere di Borgo Roma, torna al centro del confronto politico cittadino.

Una raccolta di contenuti su Viabilità e degrado opposizione...

Temi più discussi: Viabilità e degrado, opposizione all’attacco; Castel Frentano, il sindaco replica all'opposizione: La fontanella restaurata torna in piazza; Statale 18 pericolosa: Vietri che vogliamo chiede interventi urgenti; Assisi nel degrado – Voragine in Via Nicolini (Fosso Cupo) da mesi.

Ivrea, le critiche dell'opposizione sulla sicurezza: 'Il comune sta facendo Ponzio Pilato'Critiche al sindaco e all’amministrazione comunale da parte del capogruppo di minoranza, Andrea Cantoni, per la gestione della sicurezza ... it.blastingnews.com

Strade e Green town: l’opposizione chiede interventi per RemondòViabilità e sicurezza alla frazione Remondò al centro di una nuova interpellanza indirizzata all'amministrazione comunale e presentata dalle consigliere di minoranza Elena Nai (FdI), Helena Bologna (i ... laprovinciapavese.gelocal.it

Pioggia, neve e smottamenti: il maltempo torna a colpire l’Abruzzo e manda in affanno la viabilità tra costa ed entroterra. #Traffico #neve #caramanico #pescara #abruzzo #ilcentro - facebook.com facebook

Dal 1° al 30 aprile modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra il civico 15 e ponte Verdi x.com