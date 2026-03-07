I consiglieri comunali di opposizione di Cusano Mutri hanno presentato un’interrogazione riguardante lo stato di via Puglia, una strada che si trova in condizioni dissestate. La richiesta si concentra sulla necessità di interventi immediati per riparare le criticità del manto stradale. La questione è stata sollevata per evidenziare la situazione di degrado e la mancanza di interventi recenti.

Con l’interrogazione consiliare n. 36 del 6 marzo 2026, presentata con richiesta di risposta scritta, i consiglieri segnalano il grave stato di dissesto della strada comunale via Puglia, in contrada Caiazzano. Nell’atto ispettivo viene ricordato come nel corso del 2025 l’amministrazione comunale avesse disposto un intervento di manutenzione consistito nella stesa e nel livellamento di materiale lapideo, misto e pietrisco. Nel frattempo le precipitazioni atmosferiche hanno provocato il dilavamento del materiale lapideo, con la formazione di solchi, avvallamenti, buche e accumuli di pietrisco lungo il tracciato. Una situazione che, secondo il gruppo consiliare, rende la strada estremamente difficoltosa al transito e potenzialmente pericolosa sia per i veicoli sia per i pedoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cusano Mutri, via Puglia nel degrado: interrogazione dell’opposizione sulla strada dissestata

