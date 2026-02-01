Mi hanno picchiato dopo una lite 41enne soccorso dai volontari in via Sardi e portato all' ospedale

La notte scorsa, un uomo di 41 anni è stato aggredito in via Sardi a Livorno. I volontari della Svs sono intervenuti subito dopo la lite e lo hanno portato in ospedale. La polizia ora indaga sul motivo dell’aggressione.

Un livornese di 41 anni è stato soccorso dai volontari della Svs nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio in via Sardi. L'uomo, che presentava un trauma cranico e alcune ferite al volto, avrebbe raccontato ai soccorritori di essere stato aggredito da alcune persone nel corso di una lite. Dopo i primi controlli sul posto, il malcapitato è stato portato in ospedale per le cure del caso.

