Napoli 22enne accoltellata alla schiena | muore all’arrivo in ospedale Tra le ipotesi una lite degenerata in strada

Una ragazza di 22 anni è morta questa notte a Napoli, dopo essere stata accoltellata alla schiena. La giovane è stata trovata ferita in strada e, nonostante i soccorsi, è arrivata in ospedale già senza vita. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo, ma tra le ipotesi c’è una lite degenerata in strada.

Tragedia a Napoli. Una ragazza è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena in circostanze ancora da verificare. Ilenia Musella di 22 anni, stando alle prime notizie, sarebbe arrivata all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia est di Napoli, in gravissime condizione se non già priva di vita. A ucciderla una coltellata. La giovane donna sarebbe stata soccorsa e trasportata in auto da alcuni abitanti del parco “Conocal”, la zona in cui si stanno concentrando le indagini della polizia. I soccorritori, una volta lasciata la ragazza in ospedale, si sarebbero allontanati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Napoli, 22enne accoltellata alla schiena: muore all’arrivo in ospedale. Tra le ipotesi una lite degenerata in strada Approfondimenti su Napoli Tragedia Accoltellata alla schiena, muore 22enne a Napoli Questa sera a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è deceduta all’ospedale Villa Betania di Ponticelli. Napoli, 23enne accoltellata alla schiena: muore in ospedale Una donna di 23 anni è morta questa mattina all’ospedale Villa Betania di Napoli, poche ore dopo essere stata accoltellata alle spalle. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Tragedia Argomenti discussi: Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schienaArchivio Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli ... msn.com Tragedia a Napoli. 22enne accoltellata alla schiena, muore poco dopo in ospedaleIl corpo sarebbe stato trasportato al pronto soccorso a bordo di un'auto. Indaga la polizia. Il Prefetto: E' una situazione grave ... rainews.it #FLASH# NAPOLI: 22ENNE ACCOLTELLATA ALLA SCHIENA, MORTA IN OSPEDALE Napoli, 3 feb. (LaPresse) - facebook.com facebook #napoli, spari ai #quartieri spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini x.com

