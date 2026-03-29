Nuove destinazioni e nomine per 35 sacerdoti le designazioni del Vescovo Beschi

Il Vescovo Francesco ha annunciato le nomine di 35 sacerdoti per nuovi incarichi nella diocesi, con entrata in vigore a settembre. Le designazioni riguardano diverse comunità parrocchiali e servizi pastorali, a seguito di una riorganizzazione interna. Le decisioni sono state prese per rispondere alle esigenze delle parrocchie e garantire il sostegno alle attività religiose e sociali della diocesi.

Il Vescovo Francesco, provvedendo alla cura pastorale della diocesi e alle necessità delle comunità, ha designato alcuni sacerdoti ad un nuovo servizio che diventerà effettivo con il mese di settembre. I fedeli delle parrocchie interessate ne hanno avuto notizia, perché – a differenza che nel passato – l’annuncio viene dato in domeniche diverse a seconda delle esigenze. La seguente nota della Curia raccoglie e presenta le nomine finora pubbliche. Parroci Don Cristian Belotti, di anni 49, attualmente parroco di Solza, sarà parroco di Gorlago. Don Alex Carlessi, di anni 42, attualmente in servizio presso la Diocesi di Roma, sarà parroco di Almenno San Salvatore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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