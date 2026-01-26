Giovane rapinato e colpito con un pezzo di ghiaccio in pieno centro | denunciato un minorenne

Un minorenne è stato denunciato dai Carabinieri di Castel Bolognese, sospettato di aver commesso una rapina nel centro città. L'indagine è scaturita da un episodio in cui un giovane è stato colpito con un pezzo di ghiaccio durante l'evento. Le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della comunità e prevenire ulteriori atti di violenza.

Tutto sarebbe partito dalla richiesta di una sigaretta. Il minorenne avrebbe aggredito la vittima colpendola con un pezzo di ghiaccio Ancora rapine e violenza. I Carabinieri della stazione di Castel Bolognese hanno individuato e denunciato un minorenne, italiano di origine nord africana, sospettato di essere il responsabile di una rapina in pieno centro cittadino. Il tutto sarebbe iniziato quando un 26enne, che stava fumando una sigaretta, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi e uno di questi avrebbe preteso di averne una. Di fronte al rifiuto, quella che sembrava una banale richiesta si sarebbe trasformata in un’aggressione con minaccia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Aggressione in pieno centro: 50enne colpito con una testata da un giovaneNel pomeriggio di oggi, nel cuore del centro città, si è verificata una violenta aggressione: un giovane ha colpito con una testata un uomo di 50 anni, nella zona di via Madonna del Prato e piazza Risorgimento, dove si stanno svolgendo i mercatini di Natale.

Giovane minacciato e rapinato di 25 euro al centro commerciale: minorenne finisce nel mirino dei carabinieriUn minorenne della vallata del Bidente è stato sottoposto a misura cautelare in casa dopo essere stato accusato di aver minacciato e rapinato un coetaneo, nel centro commerciale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Firenze, rapina ai danni di un 13enne. Colpito alla schiena con un calcio e derubato di cellulare e portafoglio; Giovane minacciato e rapinato di 25 euro al centro commerciale: minorenne finisce nel mirino dei carabinieri; Arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato e picchiato un ragazzo; Verbania, rapina violenta all’ora di cena: presi due giovani ossolani.

Rapina un 61enne che passeggia per le vie del centro, ruba il portafogli con 400 euro e poi fugge lasciando la vittima ferita: denunciatoTOLMEZZO (UDINE) - Aggredisce un uomo con calci e pugni, ruba il portafogli e poi scappa lasciandolo ferito in mezzo alla strada. È accaduto nel tardo pomeriggio del 20 dicembre ... ilgazzettino.it

Arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato e picchiato un ragazzoIl 20 gennaio notte al Borgomagno di Padova un 27enne gambiano ha fermato un giovane ciclista con la scusa di vendergli droga. Poi ha chiesto di fare una telefonata ed è fuggito con il suo smartphone. padovaoggi.it

++ IDENTIFICATO IL RAPINATORE ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/rapina-tolmezzo-denunciato-giovane-25-gennaio-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook

Firenze, ragazzo di 13 anni rapinato e preso a calci in un giardino pubblico a Novoli x.com