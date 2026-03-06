A Terni, i reperti di Largo Cairoli sono scomparsi, lasciando il luogo senza tracce di ciò che era stato ritrovato. Qualcuno ha commentato che in questa città si ha un talento particolare nel trovare la storia e poi nasconderla di nuovo sotto terra. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si interessa di patrimonio e di conservazione storica. La scomparsa dei reperti solleva domande sulla tutela degli scavi archeologici.

"Qui a Terni abbiamo un talento speciale: trovare la storia. e poi sotterrarla". Inizia così il post corredato da foto di Michele Rossi, presidente dell’associazione Città futura ed consigliere comunale, che nei mesi scorsi si era battuto inutilmente, tra petizioni da centinaia di firme, denunce e audizioni, per presevare i resti del Convento del 1600 restituiti dagli scavi in Largo Cairoli. Un post che ha riacceso dibattito e polemica, con decine e decine d’interazioni. "A Largo Cairoli emergono resti architettonici importanti (il Convento del 1600) – si legge – In molte città li avrebbero valorizzati, resi visitabili, integrati nel progetto urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Spariti“ i reperti di Largo Cairoli: "Qui la storia viene ri-sotterrata"

Concerti d’autunno al Museo Lechi: voce e storia si incontrano tra i reperti di MontichiariSabato 7 febbraio 2026, alle ore 15 precise, il Museo Lechi di Montichiari si trasformerà in un tempio del suono.

“Un giorno sono tornato a casa e i miei figli erano spariti”: la storia di un papà italiano in GiapponeLa storia di Michele Dall'Arno, 42enne italiano docente universitario in Giappone, che da tre mesi e mezzo non può vedere più i suoi figli, portavi...