Via al progetto ‘Colle Vive’

Il Comune di Colle ha avviato un nuovo progetto chiamato ‘Colle Vive’, che prevede la partecipazione agli avvisi pubblici per la rigenerazione del centro cittadino. L'iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana e mira a favorire interventi di riqualificazione commerciale e sociale nell’area centrale della città. La proposta è stata annunciata recentemente dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Colle lancia, ancora, la proposta per aderire agli avvisi pubblici del progetto ‘ Colle Vive ’, l’iniziativa di rigenerazione commerciale e sociale del centro cittadino finanziata dalla Regione Toscana. Sono due le opportunità attualmente aperte. Il primo avviso, rivolto ai proprietari di fondi sfitti – in particolare spazi a destinazione commerciale, artigianale o di servizio situati nell’area del centro – prevede la possibilità di mettere temporaneamente a disposizione i propri immobili per ospitare nuove attività e progetti sperimentali. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio. Il secondo avviso è destinato a... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via al progetto ‘Colle Vive’ Articoli correlati ’Colle Vive’, ossigeno al centro città. Così Pii riaccende le vetrine spenteRidare luce alle vetrine spente, restituire movimento alle vie del centro e trasformare gli spazi inutilizzati in nuove opportunità economiche e... Colle: progetto culturale. Al via domani e martedì l’iniziativa ‘Musei per tutti’Per Colle un altro progetto culturale che avrà dei risvolti importanti per la città. Unboxing da 500€ da Aliexpress!Tutto quello che serve per il Van! Ma sarà valida Parte 2 NO SPONSOR Approfondimenti e contenuti su Colle Vive Temi più discussi: Via al progetto ‘Colle Vive’; Colle di Val d’Elsa, al via il progetto Colle Vive; COLLE VAL D'ELSA, RESTYLING AI GIARDINI DI GRACCIANO; Nevegal, l'albergo diffuso porterà qualche migliaio di turisti. L'avvocato Baldanello svela le nuove idee. Colle Vive: ancora aperti gli avvisi per fondi sfitti e nuove attivitàCOLLE DI VAL D'ELSA. C’è ancora tempo per aderire agli avvisi pubblici del progetto Colle Vive, l’iniziativa di rigenerazione commerciale e sociale del Pubblicati gli avvisi rivolti a proprietari di ... ilcittadinoonline.it ’Colle Vive’, ossigeno al centro città. Così Pii riaccende le vetrine spenteRidare luce alle vetrine spente, restituire movimento alle vie del centro e trasformare gli spazi inutilizzati in nuove opportunità economiche e sociali. È la visione che guida ’Colle Vive: rilanciamo ... lanazione.it La primavera è ancora più dolce e avvolgente sui colli nostrani... Domenica 29 marzo esploreremo i territori collinari tra Castello Roganzuolo e Colle Umberto, alla scoperta dei segreti più magici che solo chi vive sul posto conosce! Seguiremo infatti un itinerar - facebook.com facebook