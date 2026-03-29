Via al progetto ‘Colle Vive’

Da lanazione.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Colle ha avviato un nuovo progetto chiamato ‘Colle Vive’, che prevede la partecipazione agli avvisi pubblici per la rigenerazione del centro cittadino. L'iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana e mira a favorire interventi di riqualificazione commerciale e sociale nell’area centrale della città. La proposta è stata annunciata recentemente dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Colle lancia, ancora, la proposta per aderire agli avvisi pubblici del progetto ‘ Colle Vive ’, l’iniziativa di rigenerazione commerciale e sociale del centro cittadino finanziata dalla Regione Toscana. Sono due le opportunità attualmente aperte. Il primo avviso, rivolto ai proprietari di fondi sfitti – in particolare spazi a destinazione commerciale, artigianale o di servizio situati nell’area del centro – prevede la possibilità di mettere temporaneamente a disposizione i propri immobili per ospitare nuove attività e progetti sperimentali. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio. Il secondo avviso è destinato a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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