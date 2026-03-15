Colle | progetto culturale Al via domani e martedì l’iniziativa ‘Musei per tutti’

Domani e martedì, a Colle, prende il via l’iniziativa ‘Musei per tutti’, un progetto culturale che coinvolge diverse strutture della città. L’evento prevede l’apertura straordinaria di alcuni musei e spazi culturali, offrendo l’opportunità a residenti e visitatori di accedere gratuitamente o a condizioni speciali. La manifestazione si inserisce in un calendario dedicato alla promozione culturale locale.

Per Colle un altro progetto culturale che avrà dei risvolti importanti per la città. Al via lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo gli appuntamenti del progetto ‘Musei per tutti’, il percorso promosso dai Musei civici di Colle di Val d’Elsa per trasformare gli spazi museali in luoghi di incontro, partecipazione e crescita culturale aperti alla comunità. Il programma nasce da un lavoro di co-progettazione con le associazioni del territorio e propone attività pensate per coinvolgere pubblici diversi, dai più piccoli agli adulti, attraverso esperienze educative, creative e di condivisione. L’iniziativa si inserisce in una visione contemporanea del... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle: progetto culturale. Al via domani e martedì l’iniziativa ‘Musei per tutti’ Articoli correlati Leggi anche: Epifania 2026, tutti i musei aperti a Genova martedì 6 gennaio “Talking Teens, Le Statue Parlano!”: un progetto culturale innovativo e accessibile a tuttiÈ stato presentato questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in Municipio, Talking Teens – Le Statue Parlano!, il progetto del Comune di... Tutto quello che riguarda Colle progetto culturale Al via domani... Temi più discussi: Colle di Val d’Elsa, al via il progetto Musei per tutti; Giornata Nazionale del Paesaggio, iniziative al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle; Quando Pinocchio entra in Rsa: la lettura ad alta voce come cura all’isolamento; La memoria: l'iniziativa della Casa Museo Ivan Bruschi per le giornate Fai di primavera. Colle di Val d’Elsa, al via il progetto Musei per tuttiA Colle di Val d’Elsa prende il via Musei per tutti, il progetto dei Musei civici con laboratori e incontri aperti alla comunità. sienafree.it Colle, la cultura fa rima con terapia. Nei musei arrivano nuove guideI musei come terapia culturale per ridurre ansia e disagio psicologico. Ovvero, quando la cultura diventa benessere sociale. Al via il progetto che nei musei di Colle trasforma la fragilità in una ... lanazione.it Sandro Botticelli "Le prove di Cristo",1481-1482 dettaglio Cappella Sistina nei Musei Vaticani, Roma Pinterest facebook Un ciclo di incontri condotti dai curatori e dalle restauratrici dei Musei Reali per ampliare la riflessione sulle opere esposte nella mostra BEATO ANGELICO NEGLI OCCHI DI BARTHOLOMEUS SPRANGER. GIUDIZI UNIVERSALI A CONFRONTO. Scopri gli ap x.com